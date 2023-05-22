МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.

"Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс. То есть раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии Россия — Босния и Герцеговина, но сейчас — нет. Мы будем вести переговоры с Сербией, поскольку мы будем подсоединены к трубопроводной транзитной системе Сербии", — сказал он.

"После одобрения со стороны совета министров следующая инстанция – это президиум Боснии и Герцеговины. По нашей информации, два члена президиума уже заявили, что они не поддержат данное решение. В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы", — добавил Перович.

Также, уточнил он, планируется формирование рабочей группы, в которую входит и он сам. "Технически у нас все подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос "Южного потока", который впоследствии закрылся", — подчеркнул он.

Ранее министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.

РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.