МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Находящаяся в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Республика Сербская готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в интервью агентству РИА Новости. Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России

"Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются", — пояснил он.

Принадлежащая правительству Республики Сербской компания GAS-RES продлила с 1 июня договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава Минэнерго республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше", она будет корректироваться каждый квартал.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным Минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

Перович также отметил, что Запад сейчас пытается оказать давление на Баня-Луку из-за того, что энтитет не позволяет БиГ присоединиться к антироссийским санкциям. Названы страны — лидеры по доступности газа для населения в Европе

"Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий", — сказал он.

По словам Перовича, в то же время Запад пытается оказывать на Республику Сербскую финансовое давление, например, МВФ отказал Баня-Луке в транше, который был согласован.

"Западу не нравится, что Республика Сербская блокирует Боснию и Герцеговину от присоединения к санкциям Евросоюза против России. Также Республика Сербская блокирует вступление Боснии и Герцеговины в НАТО", — сообщил он.

"Западная Европа ввела против нас негласные санкции во всех сферах. Пытается заблокировать нас в финансовом плане", — заключил глава представительства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.