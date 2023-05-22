МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в сроки, определенные судом, поэтому приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа, заявила финская компания. Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне

"В настоящее время переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" завершены. Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт" 22 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Gasum заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с российским ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года "Газпром экспорт" предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не принял это требование, уточняет финская компания. Gasum передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки.

"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.