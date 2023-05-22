МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших шагов, сообщила российская компания. В Молдавии не увидели оснований для прекращения поставок от "Газпрома"

"ООО "Газпром экспорт" подтверждает получение от финской компании "Газум" уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе", − говорится в сообщении "Газпром экспорта".

"Газпром экспорт" в апреле 2022 года предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не приняла это требование и передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки.

"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.