"Газпром экспорт" сообщил о получении уведомления Gasum о разрыве контракта
"Газпром экспорт" подтвердил получение от Gasum уведомления о расторжении газового контракта
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших шагов, сообщила российская компания.
"ООО "Газпром экспорт" подтверждает получение от финской компании "Газум" уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе", − говорится в сообщении "Газпром экспорта".
"Газпром экспорт" в апреле 2022 года предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не приняла это требование и передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки.
"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
https://1prime.ru/gas/20230522/840654374.html
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