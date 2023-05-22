Правительство Польши: Варшава откажется от российского LPG только вместе со всем ЕС
ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Польша прекратит ввоз российского пропана-бутана (газа LPG) лишь одновременно со всеми странами Евросоюза, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Сейчас Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь.
"Компетенции, касающиеся введения санкций на отдельные продукты, в этом случае относятся к Совету Европейского союза. В связи с этим, на данный момент нет такого решения, так что такого запрета нет", — пояснил он.
Отвечая на вопрос, почему Варшава не может единолично отказаться от пропана-бутана, хотя в свое время прекратила импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя, Мюллер заявил, что данное решение "было связано с определенными рисками, которые решало правительство".
"В связи с этим, если дойдет до решений, касающихся запрета импорта газа LPG, то мы ожидаем, что он будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза", — заключил он.
https://1prime.ru/gas/20230522/840654612.html