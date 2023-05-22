ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Польша прекратит ввоз российского пропана-бутана (газа LPG) лишь одновременно со всеми странами Евросоюза, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Захарова иронично отреагировала на подсчет Польшей "ущерба" от СССР

Сейчас Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь.

"Компетенции, касающиеся введения санкций на отдельные продукты, в этом случае относятся к Совету Европейского союза. В связи с этим, на данный момент нет такого решения, так что такого запрета нет", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему Варшава не может единолично отказаться от пропана-бутана, хотя в свое время прекратила импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя, Мюллер заявил, что данное решение "было связано с определенными рисками, которые решало правительство".

"В связи с этим, если дойдет до решений, касающихся запрета импорта газа LPG, то мы ожидаем, что он будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза", — заключил он.