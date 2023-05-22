БУДАПЕШТ, 22 мая — ПРАЙМ. Венгрия заключила соглашение с Катаром о покупке газа, страны намерены развивать экономическое сотрудничество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Минэнерго Венгрии: Россия надежно поставляет газ по "Турецкому потоку"

"За прошедший год мы усвоили, что Катар является страной ключевой важности для Европы. Значительную часть недостающего российского газа европейская экономика восполняла СПГ, поступающим отсюда… Мы договорились об энергетическом сотрудничестве, мы тоже будем покупать отсюда газ — стоять на нескольких ногах всегда лучше, чем на одной", — сказал Орбан в видеообращении из Дохи, размещенном в социальной сети Facebook*.

Орбан также отметил, что после "исчерпывающих и результативных переговоров" лидеры Венгрии и Катара договорились также развивать инфраструктуру и авиасообщение, сотрудничать в сфере связи и сельском хозяйстве, таким образом "открылась хорошая перспектива для катарско-венгерского экономического сотрудничества".

Глава венгерского правительства также добавил, что Катар, как и Венгрия, готов выступить посредником в мирном урегулировании на Украине.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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