МОСКВА, 23 мая– ПРАЙМ. Финская Gasum после заявления финских властей должна прекратить импортировать российский СПГ, но пока сохраняет контракт с "Газпромом", сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Правительство разрешило еще одному кипрскому судну перевозить СПГ из ЯНАО

Gasum в понедельник сообщила, что расторгла долгосрочный, действовавший до 2031 года, контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом". Решение принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле прошлого года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ. "Газпром экспорт" сообщил, что "проводит юридический анализ дальнейших шагов".

Финляндия по итогам 2022 года получила из России 0,6 миллиарда кубометров газа, в том числе 0,25 миллиарда кубометров в сжиженном виде, уточнил Колобанов. При этом в прошлом году страна почти вдвое сократила потребление газа, но даже в урезанном виде российские поставки обеспечили 48% внутреннего потребления.

"Ранее, в августе 2022 года, представитель финского правительства заявлял, что их цель – полностью прекратить поставки газа из России, поэтому государственная компания Gasum должна остановить и импорт СПГ. Однако сама компания пока сохраняет контракт с "Газпромом", ссылаясь на отсутствие законодательных ограничений прекратить импорт СПГ из России", − отметил эксперт.

До 2022 года Финляндия потребляла 2,4−2,5 миллиарда кубометров газа в год (весь объем за счёт импорта – своей добычи у страны нет), тогда как до 2019 года трубопроводные поставки из России были единственным каналом импорта газа для Финляндии, добавил Колобанов.

Страна диверсифицирует источники поставок газа: в декабре 2022 года финны установили плавучий СПГ-терминал, арендованный в США на десять лет финским оператором газотранспортной системы. Помимо обеспечения собственных потребностей в газе, терминал позволит направлять часть объёмов в Эстонию по интерконнектору. В апреле 2023 года он принял первый СПГ-танкер из США, также сказал Колобанов.