"Газпром" опроверг сообщения о передаче Botas под его управление
"Газпром" заявил, что информация о переговорах по передаче турецкой Botas под его управление неверна
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома".
"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", — сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.
https://1prime.ru/gas/20230525/840687772.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.