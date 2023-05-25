МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома". Владелец польского участка "Ямала — Европы" подал в суд на "Газпром"

"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", — сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.