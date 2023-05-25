СТАМБУЛ, 25 мая — ПРАЙМ. Турецкая компания Botas вслед за "Газпромом" опровергла информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и назвала сообщения спекуляциями. "Газпром" назвал ожидаемый объем освоения инвестиций в 2023 году

"Утверждения в СМИ о передаче в управление или продаже ведущей государственной компании энергетического сектора Botas другой стране или компании, в том числе "Газпрому", не соответствуют действительности", — сообщила турецкая компания в пресс-релизе. Ранее в четверг с опровержением выступил и "Газпром".

По мнению компании, подобные необоснованные утверждения являются частью спланированной и целенаправленной кампании против нее. "Оставляем за собой право принять юридические меры в отношении тех, кто распространяет такие необоснованные сообщения… цель которых — спекуляции и оказание негативного влияния на энергетический сектор", — отмечается в сообщении.

Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера турецкой компании Botas Ари Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкие официальные ведомства не комментировали данную информацию.

Турецкая Botas — государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом.

В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.