Botas назвала сообщения о возможной передаче ее "Газпрому" спекуляциями
СТАМБУЛ, 25 мая — ПРАЙМ. Турецкая компания Botas вслед за "Газпромом" опровергла информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и назвала сообщения спекуляциями.
"Утверждения в СМИ о передаче в управление или продаже ведущей государственной компании энергетического сектора Botas другой стране или компании, в том числе "Газпрому", не соответствуют действительности", — сообщила турецкая компания в пресс-релизе. Ранее в четверг с опровержением выступил и "Газпром".
По мнению компании, подобные необоснованные утверждения являются частью спланированной и целенаправленной кампании против нее. "Оставляем за собой право принять юридические меры в отношении тех, кто распространяет такие необоснованные сообщения… цель которых — спекуляции и оказание негативного влияния на энергетический сектор", — отмечается в сообщении.
Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера турецкой компании Botas Ари Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкие официальные ведомства не комментировали данную информацию.
Турецкая Botas — государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом.
В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
https://1prime.ru/gas/20230525/840689343.html