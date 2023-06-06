БАКУ, 6 июн — ПРАЙМ. Бухарест намерен продлить контракт с Баку на поставку газа из Азербайджана после 2024 года, заявил в интервью азербайджанскому информационному агентству "Тренд" министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску. Глава Минфина Азербайджана предупредил о последствиях большого госдолга

В феврале текущего года в ходе заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и энергетическая компания Румынии Romgaz S.A. подписали соглашение о поставках газа. Соглашение предусматривает транспортировку 1 миллиарда кубометров газа из Азербайджана в Румынию с 2023 по 2024 годы.

"Румыния и Азербайджан имеют давние традиции сотрудничества в области энергетики. Стратегическое энергетическое партнерство с каждым годом укрепляется и расширяется. В течение прошлого года две страны вели чрезвычайно последовательный двусторонний диалог и подписали важные документы, касающиеся реализации ряда стратегических энергетических проектов. Азербайджан сыграл ключевую роль в развитии Южного газового коридора и привержен увеличению объемов поставок на европейский рынок. Мы намерены продлить контракт с Баку на поставку газа из Азербайджана", — сказал румынский министр.