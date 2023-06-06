МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в мае стал минимальным с начала года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Российский рынок акций снижается на фоне геополитической напряженности

Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в мае составил почти 750 миллионов кубометров за месяц или в среднем 24,2 миллиона кубометров в сутки. Это на 32% меньше, чем в апреле. Тогда показатель стал максимальным за год — около 1,07 миллиарда кубометров или 35,6 миллиона кубометров в сутки.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

Начало военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.