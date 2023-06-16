ООН, 16 июн — ПРАЙМ. Россия вернется к вопросу о необходимости расследования диверсии на "Северных потоках", вопрос не закрыт, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Теракты на "Северных потоках": основные версии

"США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву", — написал Полянский в своем телеграм-канале по итогам прошедшего в четверг обсуждения в СБ ООН диверсии на "Северном потоке".

"Вопрос с расследованием для нас не закрыт и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", — добавил он.

По его словам, для западников эта тема предсказуемо остается неудобной, они явно нервничают, отвечая на вопросы России.

Как указал Полянский представители Запада в Совбезе ООН призывают не торопить Данию, Германию и Швецию с их расследованиями.

"Так, однако, считают не все члены СБ — очень многие как раз высказывали недоумение тем, что немцы и скандинавы не торопятся и до сих пор не поделились с СБ информацией о ходе своих расследований. Речь даже может идти о неуважении к Совбезу, который все три страны достаточно четко попросил ускориться", — подчеркнул Полянский.

Как заявил первый зампостпреда, очевидно, что понимание российской позиции нарастает, "что уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН".