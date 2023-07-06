МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" требует оплату за транзит, хотя сам прекратил прием, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Названа выручка "Газпрома" от транзита газа через Украину

"Сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке ввода "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит", — заявил он в эфире "Россия 24".

По его словам, "Газпром" не раз заявлял, что в условиях антироссийских санкций он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту.

"Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в это НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство (с "Нафтогазом". — Прим. ред.) нелегитимно и участие в процессе бессмысленно", — добавил Миллер.

По его словам, "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно; в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны Москвы.

Украинская компания уже подала многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Москвой.

"Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", — пояснил глава "Газпрома".

Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию с мая 2022 года сократились примерно в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".

"Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.