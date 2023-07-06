МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Кремле не стали отвечать на вопрос о возможном прекращении поставок газа в Европу или подключении других газопроводов для его перекачки туда на фоне недобросовестных действий украинского "Нафтогаза". В Кремле оценили экономические показатели России при текущем курсе рубля

"Это нужно спрашивать у "Газпрома", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли РФ прекратить поставки газа в Европу и готова ли Москва подключать другие газопроводы для перекачки газа в Европу.

В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в случае продолжения недобросовестных действий "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ, после чего отношения российских компаний с ним будут невозможны.