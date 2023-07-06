БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Европе будет сложно заменить российский газ в случае разрыва связей и соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. "Газпром" назвал разбирательство с "Нафтогазом" бессмысленным

"Если этот новый конфликт приведет к прекращению поставок газа по газопроводу "Братство" из-за вопроса платы за трансфер, ситуация вновь станет очень тяжелой для Европы. Я ожидаю, что "Братство" все еще поставляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Будет очень сложно заменить 150-200 Тераватт-часов, которые этот (объём) представляет для Европы. Это станет новым шоком", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, сжиженный природный газ, на который рассчитывают европейцы, не сможет удовлетворить спрос в нужном объеме. Западная Европа смогла увеличить поставки СПГ на восемь миллиардов кубометров, однако этого всё равно недостаточно, что будет означать повторный рост цен на газ этой осенью, считает он.

Кроме того, Эрнст отметил, что, в то время как поставки по газопроводу идут непрерывно, в случае с СПГ необходимо будет доставить этот газ на транспортных кораблях, вернуть его обратно в газообразное состояние и только потом распределять между европейскими странами.

Как отмечает эксперт, многие европейцы с изумлением осознают, что российский газ до сих пор поставляется в Европу через Украину по газопроводу "Братство", имеющему общую мощность в 58 миллиардов кубометров в год. В прошлом году примерно четверть спроса Европы на газ была удовлетворена поставками из России, несмотря на заявления европейских лидеров, у которых на самом деле нет альтернатив газу из РФ, полагает Эрнст.

Эксперт также выразил мнение, что предсказать действия "Нафтогаза" после заявления главы "Газпрома" Алексея Миллера о бессмысленности разбирательства в условиях волны русофобии в Европе невозможно. Эрнст отметил, что ЕС с большой вероятностью будет оказывать на Киев давление, чтобы он не поставил под угрозу поставки в Европу российского газа. Рычагом этого давления при этом могут служить военные поставки Украине, считает он.

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению о транзите газа от 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года сообщил, что компания не откажется от разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции. Глава "Газпрома" Миллер 6 июля заявил, что арбитраж с "Нафтогазом" и участие в процессе бессмысленно в условиях волны русофобии в Европе.