БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) запустила второй тендер на совместные закупки газа странами ЕС, сообщил в пятницу вице-президент ЕК Марош Шефчович. Газовые хранилища ЕС заполнены почти на 80 процентов

"Сегодня мы запускаем второй тендер на совместную закупку газа. Мы агрегировали спрос в размере 16 миллиардов кубометров, что на треть больше, чем в ходе первого тендера", — написал он в Twitter.

Первый тендер в рамках совместных закупок газа прошел весной этого года. ЕК отчиталась о позитивной реакции рынка. Как заявлял Шефчович, совместный запрос стран ЕС составил 11,6 миллиарда кубометров, поставщики предложили в ходе тендера объем более 13,4 миллиарда кубометров для заполнения газовых хранилищ ЕС к предстоящей зиме. Сервисный оператор собрал самые привлекательные предложения на поставки в объеме 10,9 миллиарда кубометров газа. Первые контракты по итогам этого тендера были подписаны в июне.

Еврокомиссия планирует в 2023 году организовать всего пять раундов совместных закупок газа, механизм которых был согласован в декабре прошлого года.

В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, должны были представить свои потребности в его импорте. Заявлялось, что обязательным условием будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. Страны ЕС должны заполнить подземные хранилища на 90% к началу отопительного сезона.

После сбора заявок происходит поиск предложений по поставкам газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, решают, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет. Российский газ через эту схему покупать не предполагается. Шефчович заявлял также, что Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа через долгосрочные контракты.