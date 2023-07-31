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2023
https://1prime.ru/gas/20230731/841233692.html
СМИ: Британия позволяет поставлять в Россию оборудование в обход санкций
Газ
Новости
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Британские власти, невзирая на наложенные санкции и сделанные заявления об остановке деятельности в России, не препятствуют своим производителям осуществлять туда экспорт... ПРАЙМ, 31.07.2023
нефть, энергетика, экономика, промышленность, новости, газ, великобритания, санкции против рф, горнодобывающая промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Британские власти, невзирая на наложенные санкции и сделанные заявления об остановке деятельности в России, не препятствуют своим производителям осуществлять туда экспорт оборудования для добывающей отрасли, пишет Times со ссылкой на торговые данные.
В частности, речь идет о строительной компании Hill & Smith. В своем отчете за прошедший год она сообщила, что прямых связей с российскими клиентами или поставщиками у нее нет. При этом, согласно экспортным данным, одна из дочерних структур Bergen Pipe Supports (India) Private Limited поставляет трубные опоры для крепления газопроводов российской "Арктик СПГ 2".
В Hill & Smith пояснили, что у них нет прямого контакта с российскими контрагентами, но и не предоставили объяснения по поводу торговых отношений их "дочки" с российской стороной.
В материале говорится, что и другие британские фирмы имеют возможность экспортировать в Россию оборудование для добывающих отраслей.