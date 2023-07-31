МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Британские власти, невзирая на наложенные санкции и сделанные заявления об остановке деятельности в России, не препятствуют своим производителям осуществлять туда экспорт оборудования для добывающей отрасли, пишет Times со ссылкой на торговые данные. Глава МИД Венгрии предрек последствия прекращение санкционной политики ЕС

В частности, речь идет о строительной компании Hill & Smith. В своем отчете за прошедший год она сообщила, что прямых связей с российскими клиентами или поставщиками у нее нет. При этом, согласно экспортным данным, одна из дочерних структур Bergen Pipe Supports (India) Private Limited поставляет трубные опоры для крепления газопроводов российской "Арктик СПГ 2".

В Hill & Smith пояснили, что у них нет прямого контакта с российскими контрагентами, но и не предоставили объяснения по поводу торговых отношений их "дочки" с российской стороной.

В материале говорится, что и другие британские фирмы имеют возможность экспортировать в Россию оборудование для добывающих отраслей.