БИШКЕК, 10 авг — ПРАЙМ. Киргизия планирует нарастить импорт российского газа, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики республики Таалайбек Ибраев. В Таджикистане отметили сотрудничество СЭЗ с российскими инвесторами

"Увеличение закупок газа планируется. Планируется хороший рост потребления. Мы хотим полностью город Бишкек и окрестные районы Чуйской области газифицировать. Это альтернативное углю топливо, и у нас достаточно большие планы на ближайший год увеличить закупку этого топлива", — заявил глава ведомства.

По словам Ибраева, также вскоре планируется перевести на газ бишкекскую теплоцентраль, которая в настоящий момент работает на угле. Это позволит снизить вредные выбросы в атмосферу и, как следствие, уровень загрязненности воздуха. Особенно в зимний период.

"Также есть в плане газовая станция на 500 мВт в Чалдоваре. Этот вопрос тоже отрабатываем. Поэтому насчет увеличения поставок газа я скажу, что у нас хорошие планы", — подчеркнул министр энергетики.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Киргизия в текущем году закупит у России 1,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии, сообщил Ибраев.

По словам чиновника, Киргизия ежегодно импортирует порядка 2,5 — 3 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Основными поставщиками являются Туркмения, Россия и Казахстан.

"В этом году получаем туркменскую электроэнергию и российскую. У нас есть соглашение с "Туркменэнерго" и "ИнтерРАО". "ИнтерРАО", как мы планируем, до конца года нам поставит около 1,5 миллиардов кВт/ч", — заявил глава ведомства.

По словам Ибраева, постепенно Киргизия планирует отказаться от импорта электроэнергии и полностью покрыть потребности внутреннего рынка за счет собственных генерирующих мощностей.

Киргизия планирует в течение трех лет построить генерирующие мощности, которые смогут полностью обеспечить электроэнергией внутренний рынок, и начать отправлять электричество на экспорт, сообщил Ибраев.

"Согласно нашему плану, к 2026 году наше потребление и выработка должны сравняться. Мы должны (выработать, — ред.) 18 миллиардов 235 миллионов кВт/ч, а потребление будет 18,09 миллиарда… После 2026 года мы должны выходить на экспорт. Такие у нас планы. И примерно к 2030 году у нас выработка уже будет 27 миллиардов кВт/ч при потреблении около 20 миллиардов. То есть семь миллиардов будем продавать. К 2035 году должны выработать 40 миллиардов при потреблении в 25 миллиардов. Это когда заработают наши большие ГЭС: Камбар-Ата-1, Казарман, Сары-Жаз, Верхне-Нарынский каскад", — заявил глава ведомства.

Ибраев также отметил, что в ближайшие годы увеличить генерацию электроэнергии планируется за счет малых ГЭС общей мощностью в 90-100 мВт, за счет строительства Камбар-Атинской ГЭС-2 мощностью в 150 мВт и за счет реконструкции крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС, модернизация которой дополнительно даст 120 мВт.

Как добавил министр, именно для быстрого наращивания генерирующих мощностей в республике был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Он позволит избежать лишней бюрократии и значительно ускорит реализацию проектов.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Киргизия совместно с "Росатомом" планирует построить ветряную электростанцию в Баткенской области на юге республики, сказал Ибраев.

Как рассказал глава ведомства, сейчас Киргизия и инвесторы из РФ прорабатывают ряд совместных проектов в сфере энергетики, которые смогут значительно увеличить генерирующие электричество мощности в республике.

"Приходили представители российской компании "Юнигрин". Они построят солнечную станцию на 300 мВт в следующем году. Также компания от "Росатома" "Новавинд" — они совместно с нами в Баткене хотят строить ветряные станции, это тоже инвесторы из России", — заявил министр.

По словам Ибраева, также ранее был подписан документ о сотрудничестве с "Росатомом" по строительству в Киргизии атомной электростанции. Этот вопрос сейчас активно обсуждается.

"В данное время ведем работу. Но для атомной станции долгое время должны вестись подготовительные работы, документы, согласования. В данное время ведем переговоры. Конкретно не могу сказать, в каком году она будет построена, это долгий процесс, с МАГАТЭ нужно обсуждать. Но мы работаем в этом направлении", — подчеркнул глава минэнерго.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.