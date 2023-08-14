МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске Приморского края, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. Котировки газа упали на фоне увеличения запасов в США

"Поступила информация в 9.30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет", — сказал собеседник агентства.

Специалисты выжгли газ у места прорыва газопровода в Уссурийске Приморского края, идут ремонтные работы.

В региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет.

"Порыв территориально наиболее близко был к Раковской, 89. Взрыва и возгорания не было, жертв, разрушений нет. Газопровод перекрыли, газ выжгли. Ведутся ремонтные работы", — сказал собеседник.