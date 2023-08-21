АНКАРА, 21 авг — ПРАЙМ. Турция впервые будет экспортировать природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом, соответствующее соглашение подписано между турецкой госкомпанией BOTAŞ и венгерской MVM, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. Сийярто раскрыл детали договора с Турцией о покупке газа

Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар объявил в соцсети X ("икс", ранее Twitter) о подписании соглашения об экспорте природного газа между компанией BOTAŞ и венгерской компанией MVM. "Турция впервые экспортирует природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом", — отметил министр.

Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа весной-летом следующего года, заявил ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В венгерском МИДе неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.

Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Также Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. Также, по его словам, идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива не означают отказа от контрактов с РФ, а направлены на диверсификацию.