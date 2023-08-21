МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило дорожную карту на период в три года по организации поставок СПГ на Камчатку, для строительства необходимой береговой инфраструктуры будет предоставлено 12 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия нарастила поставки СПГ в Китай на 63 процента

"О газоснабжении Камчатского края… Правительство утвердило соответствующую "дорожную карту" на трехлетний период, где определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования", — заявил премьер в ходе совещания с вице-премьерами и уточнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил организовать поставки на полуостров СПГ, в том числе производимого в рамках проекта "Сахалин-2".

По словам Мишустина, в бухте Раковая Авачинской губы до конца 2025 года введут в эксплуатацию причальные сооружения и все другие необходимые объекты береговой инфраструктуры.

"На такие цели из федерального центра выделим 12 миллиардов рублей. За счет внебюджетных средств будет создан плавучий терминал для приема СПГ, а также построены морские суда-газовозы", — добавил он.

Кроме того, правительство поручило "Газпрому" в первом квартале 2024 года заключить договор о поставках СПГ с "Сахалина-2" на Камчатку, следует из распоряжения, подписанного Мишустиным.

"Заключение договора о поставках сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", для целей газификации потребителей Камчатского края. Срок исполнения: I квартал 2024 года… Ответственные исполнители: публичное акционерное общество "Газпром", — сказано в документе.