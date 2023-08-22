МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американская Cheniere, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, и немецкий химический концерн BASF подписали долгосрочное соглашение о поставках до 0,8 миллиона тонн СПГ в год с середины 2026 года, сообщила Cheniere. "Газпром" впервые отправил СПГ с "Портовой" по Северному морскому пути

"Поставки начнутся в середине 2026 года, и при условии положительного окончательного инвестиционного решения в отношении первой очереди проекта расширения завода СПГ Sabine Pass в Луизиане поставки увеличатся до 0,8 миллиона тонн в год после начала коммерческой эксплуатации седьмой линии. Соглашение действует до 2043 года", — говорится в сообщении.

Финансовый директор BASF Дирк Эльверманн, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что соглашение должно обеспечить надежные поставки на выгодных условиях, в то время как компания продолжит снижать зависимость от ископаемого топлива, чтобы достичь цели — нулевых выбросов парниковых газов (CO2) в атмосферу к 2050 году.

"Создавая собственную специализированную цепочку поставок СПГ совместно с Cheniere, мы диверсифицируем наш портфель энергоносителей и сырья во время критических изменений на европейском газовом рынке, который характеризуется повышенным спросом и нестабильными ценами на СПГ", — добавил он.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают шесть производственных линий проектной мощностью около 30 миллионов тонн СПГ в год. В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi с тремя линиями мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода примерно на 10 миллионов тонн СПГ.

BASF — немецкая компания, производящая продукты для химической промышленности. Работает в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Структурные подразделения BASF занимаются добычей нефти и газа.