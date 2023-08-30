ДОХА, 30 авг — ПРАЙМ. Оманская компания по поставкам сжиженного природного газа в среду подписала два соглашения с Shell International Trading (Ближний Восток) и торговой компанией Омана OQ Trading о поставках более 1,5 миллионов метрических тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, начиная с 2025 года, сообщило Оманское агентство новостей ONA. Рабочие СПГ-заводов Австралии уведомили Chevron о дате забастовок

По его информации, соглашения предусматривают, что оманская СПГ-компания будет поставлять Shell International Trading 800 тысяч метрических тонн СПГ ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2025 года, а также поставлять OQ Trading около 750 тысяч тонн в год по четырехлетнему контракту с 2026 года.

Согласно данным министерства энергетики Омана, по всем соглашениям, подписанным компанией с начала текущего года по настоящее время, после 2024 года запланированы поставки в объеме 10,4 миллиона тонн ежегодно.