2023-08-30T23:41:14+03:00
2023-08-30T23:41:14+03:00
2023-08-30T23:41:14+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230830/841615344.html
Оман заключил соглашения по поставкам сжиженного природного газа, пишет СМИ
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оманская компания по поставкам сжиженного природного газа в среду подписала два соглашения с Shell International Trading (Ближний Восток) и торговой компанией Омана OQ Trading о... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, экономика, новости, газ, оман, поставки спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 30 авг — ПРАЙМ. Оманская компания по поставкам сжиженного природного газа в среду подписала два соглашения с Shell International Trading (Ближний Восток) и торговой компанией Омана OQ Trading о поставках более 1,5 миллионов метрических тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, начиная с 2025 года, сообщило Оманское агентство новостей ONA.
По его информации, соглашения предусматривают, что оманская СПГ-компания будет поставлять Shell International Trading 800 тысяч метрических тонн СПГ ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2025 года, а также поставлять OQ Trading около 750 тысяч тонн в год по четырехлетнему контракту с 2026 года.
Согласно данным министерства энергетики Омана, по всем соглашениям, подписанным компанией с начала текущего года по настоящее время, после 2024 года запланированы поставки в объеме 10,4 миллиона тонн ежегодно.