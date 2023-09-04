МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром показывают рост на 3% после открытия, примерно до 413 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это абсурд: Европа подобралась к российскому газу с другой стороны

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 418,2 доллара (+4,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляет 412,7 доллара (+3,3%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 399,6 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.

Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.