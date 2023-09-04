2023-09-04T09:41:00+03:00
2023-09-04T10:19:56+03:00
2023-09-04T09:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230904/841644726.html
Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром показывают рост на 3% после открытия, примерно до 413 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 04.09.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629750.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629750.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629749.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629749.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629737.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/97/836629737.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230902/841638064.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром показывают рост на 3% после открытия, примерно до 413 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 418,2 доллара (+4,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляет 412,7 доллара (+3,3%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 399,6 доллара за тысячу кубометров.
Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.
Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.