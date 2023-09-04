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Путин выразил надежду на скорое завершение переговоров по "газовому хабу"
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Переговоры России и Турции по созданию "газового хаба" завершатся в скором времени, выразил надежду президент страны Владимир Путин. Глава государства в понедельник проводит... ПРАЙМ, 04.09.2023
энергетика, новости, газ, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, газовый хаб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Переговоры России и Турции по созданию "газового хаба" завершатся в скором времени, выразил надежду президент страны Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", — сказал российский лидер.
Эрдоган подчеркнул, что проект "газового хаба" является значимым элементом для Турции. По его словам, страны поддерживают высокое сотрудничество в энергетической сфере.
"Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше", — сказал турецкий лидер.
Россия и Турция обсуждают запуск так называемого газового хаба для компенсации утраченного объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам". В начале июня "Газпром" представил дорожную карту по проекту, с которой, по словам источника РИА Новости, Анкара ознакомилась. Как заявлял собеседник агентства, "газовый хаб" носит приоритетный характер для Турции.