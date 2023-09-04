СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, готова продолжать обеспечение Турции и третьих стран дешевым топливом, заявил президент страны Владимир Путин. Путин выразил надежду на скорое завершение переговоров по "газовому хабу"

Глава государства в понедельник провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что Москва и Анкара планируютучредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба.

""Газпром" передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", — добавил Путин.