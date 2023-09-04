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2023
https://1prime.ru/gas/20230904/841652112.html
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
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Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, готова продолжать обеспечение Турции и третьих стран дешевым топливом, заявил президент страны Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 04.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, готова продолжать обеспечение Турции и третьих стран дешевым топливом, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы", — отметил Путин.
Российский лидер добавил, что Москва и Анкара планируютучредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба.
""Газпром" передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", — добавил Путин.