МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза, столкнувшиеся с дефицитом газа, нуждаются в поставках голубого топлива из России через турецкий газовый хаб, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Кипр, Греция и Израиль заинтересованы в энергокоридоре в Европу

Ранее в понедельник в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, где в том числе обсуждался проект по созданию газового хаба в Турции. Путин по итогам переговоров заявил, что "Газпром" уже передал турецкой газовой компании Botas проект "дорожной карты".

"Очевидно, что в Европе сформировался дефицит газа и рынок будет рад любым дополнительным объемам", — сказал агентству замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

С ним согласен Игбал Гулиев, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. "Для РФ турецкий газовый хаб — это хорошая возможность лишить российской прописки наш газ и благополучно его направить европейским поставщикам, которые нуждаются в поставках по ценам дешевле, чем американский СПГ", — добавил он.

Гривач также отметил, что некоторые элементы газового хаба уже функционируют — например, разменные операции и бронирование инфраструктуры европейскими покупателями газа на территории Турции.

Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам". В настоящее время параметры проекта хаба находятся в стадии обсуждения.