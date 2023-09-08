МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на нефть снижаются

Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября. Рейтер в пятницу со ссылкой на представителя компании сообщил, что переговоры между Chevron и профсоюзами австралийских СПГ-компаний закончились без заключения соглашения, забастовки начнутся согласно запланированному времени.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,6 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 389,4 доллара (+7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 362,4 доллара за тысячу кубометров.