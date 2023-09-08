GIE: заполненность ПХГ в Европе вплотную приблизилась к 93,5 процента
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа в Европе вплотную приблизилась к 93,5%, при этом нетто-закачка на фоне больших запасов и волатильности спотовых цен опустилась почти до нуля, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Темпы заполнения хранилищ продолжают замедляться, демонстрируя один из самых низких уровней за пять месяцев сезона закачки (с начала апреля). По данным GIE, за газовые сутки 6 сентября (завершились в 7.00 мск 7 сентября) запасы в европейских ПХГ подросли лишь на 0,05% — до 93,47%. Это на 11 процентных пунктов (13,9 миллиарда кубометров) больше, чем на аналогичную дату за последние пять лет.
Общий объем газа в хранилищах в регионе достиг примерно 103,4 миллиарда кубометров – это рекорд для начала осени. Текущие запасы сравнимы с уровнями первых дней сентября в 2019 и 2020 годах: тогда европейские запасы также превышали 100 миллиардов кубометров.
Исторический максимум заполненности ПХГ в Европе – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При теплой для сезона погоде и стабильных поставках газа европейские страны могут побить рекорд в октябре: при сохранении средних с начала сентября темпов закачки (0,12 п.п.) – за 5 недель, к середине осени.
https://1prime.ru/gas/20230908/841694224.html