МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа в Европе вплотную приблизилась к 93,5%, при этом нетто-закачка на фоне больших запасов и волатильности спотовых цен опустилась почти до нуля, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). "Газпром" подает газ через Украину по заявкам на 8 сентября

Темпы заполнения хранилищ продолжают замедляться, демонстрируя один из самых низких уровней за пять месяцев сезона закачки (с начала апреля). По данным GIE, за газовые сутки 6 сентября (завершились в 7.00 мск 7 сентября) запасы в европейских ПХГ подросли лишь на 0,05% — до 93,47%. Это на 11 процентных пунктов (13,9 миллиарда кубометров) больше, чем на аналогичную дату за последние пять лет.

Общий объем газа в хранилищах в регионе достиг примерно 103,4 миллиарда кубометров – это рекорд для начала осени. Текущие запасы сравнимы с уровнями первых дней сентября в 2019 и 2020 годах: тогда европейские запасы также превышали 100 миллиардов кубометров.

Исторический максимум заполненности ПХГ в Европе – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При теплой для сезона погоде и стабильных поставках газа европейские страны могут побить рекорд в октябре: при сохранении средних с начала сентября темпов закачки (0,12 п.п.) – за 5 недель, к середине осени.