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2023
https://1prime.ru/gas/20230908/841696519.html
Австрия назвала долю российского газа в своем импорте
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Австрия по-прежнему покрывает значительную часть своих потребностей в газе за счет импорта из России: так, в июле доля российского газа составила 66%, сообщило министерство... ПРАЙМ, 08.09.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, газ, россия, газ, австрия, импорт, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 8 сен — ПРАЙМ. Австрия по-прежнему покрывает значительную часть своих потребностей в газе за счет импорта из России: так, в июле доля российского газа составила 66%, сообщило министерство энергетики республики.
Отмечается, что до начала российской спецоперации на Украине зависимость Австрии от российских поставщиков газа достигала около 80%.
"После энергетического кризиса Австрия уже смогла значительно снизить свою зависимость от поставок российского газа благодаря активным усилиям правительства. С августа 2022 года по июль 2023 года доля российских трубопроводных поставок в австрийском импорте газа составила в среднем 50%" — цитирует австрийский телеканал ORF министерство энергетики республики.
Ведомство уточнило, что эта доля может сильно колебаться ежемесячно. Так, по его данным, в июле показатель составил 66%.
Минэнерго добавило, что постепенный отказ от российского газа является одним из главных приоритетов энергетической безопасности Австрии, эта цель может быть достигнута к 2027 году.
Отмечается, что этому должна способствовать и поправка к закону о газовой промышленности, стимулирующая закачку в хранилище нероссийского газа. В настоящее время она обсуждается в парламенте и требует конституционного большинства, уточняет телеканал.