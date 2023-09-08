ВЕНА, 8 сен — ПРАЙМ. Австрия по-прежнему покрывает значительную часть своих потребностей в газе за счет импорта из России: так, в июле доля российского газа составила 66%, сообщило министерство энергетики республики. В Европе объяснили, почему боятся запрета на российский газ

Отмечается, что до начала российской спецоперации на Украине зависимость Австрии от российских поставщиков газа достигала около 80%.

"После энергетического кризиса Австрия уже смогла значительно снизить свою зависимость от поставок российского газа благодаря активным усилиям правительства. С августа 2022 года по июль 2023 года доля российских трубопроводных поставок в австрийском импорте газа составила в среднем 50%" — цитирует австрийский телеканал ORF министерство энергетики республики.

Ведомство уточнило, что эта доля может сильно колебаться ежемесячно. Так, по его данным, в июле показатель составил 66%.

Минэнерго добавило, что постепенный отказ от российского газа является одним из главных приоритетов энергетической безопасности Австрии, эта цель может быть достигнута к 2027 году.

Отмечается, что этому должна способствовать и поправка к закону о газовой промышленности, стимулирующая закачку в хранилище нероссийского газа. В настоящее время она обсуждается в парламенте и требует конституционного большинства, уточняет телеканал.