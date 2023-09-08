МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 6%, до 383 долларов за тысячу кубометров, следует из лондонской биржи ICE. Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,6 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в пятницу составил 407,7 доллара (+12,5%), ценовой минимум – 377,2 доллара (+4,1%). Последние фьючерсы торговались по 382,7 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 362,4 доллара за тысячу кубометров.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщил, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября. Рейтер в пятницу со ссылкой на представителя компании сообщил, что переговоры между Chevron и профсоюзами австралийских СПГ-компаний закончились без заключения соглашения, забастовки начнутся согласно запланированному времени.