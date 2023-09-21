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2023
https://1prime.ru/gas/20230921/841796044.html
В Венгрии ответили на вопрос об изменении контракта с "Газпромом"
Газ
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Внесение изменений в контракт по поставкам газа из России пока не требуется, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. "Завтра я буду встречаться завтра... ПРАЙМ, 21.09.2023
энергетика, новости, газ, венгрия, россия, газпром, контракт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Внесение изменений в контракт по поставкам газа из России пока не требуется, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости.
"Завтра я буду встречаться завтра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Мы будем обсуждать вопросы энергетического сотрудничества. Пока все хорошо. Россия является надёжным партнером. Поставки идут согласно плану и контракту. Так что я не вижу каких-либо причин вносить изменения (в контракт — ред.)", — ответил Сийярто на вопрос о том, ожидаются ли какие-то изменения в контракте.
"Наконец ядерный проект достиг впечатляющей стадии – и началось настоящее строительство. Так что если мы сможем сохранить поставки в рамках контракта, у нас все в порядке. Если нам потребуются какие-то поправки, мы их обсудим", — добавил он.