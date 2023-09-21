ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Внесение изменений в контракт по поставкам газа из России пока не требуется, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто РИА Новости. В Венгрии пообещали блокировать любые санкции ЕС против российского атома

"Завтра я буду встречаться завтра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Мы будем обсуждать вопросы энергетического сотрудничества. Пока все хорошо. Россия является надёжным партнером. Поставки идут согласно плану и контракту. Так что я не вижу каких-либо причин вносить изменения (в контракт — ред.)", — ответил Сийярто на вопрос о том, ожидаются ли какие-то изменения в контракте.

"Наконец ядерный проект достиг впечатляющей стадии – и началось настоящее строительство. Так что если мы сможем сохранить поставки в рамках контракта, у нас все в порядке. Если нам потребуются какие-то поправки, мы их обсудим", — добавил он.