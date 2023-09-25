БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Бывшая дочерняя компания "Газпрома" SEFE намерена прекратить закупки сжиженного природного газа из России "при первой же возможности", сообщил глава департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности министерства экономики Германии Филипп Штайнберг. Германию раскритиковали за возобновление торговли СПГ с Россией

"SEFE не собирается "начинать" закупки, это действующий контракт, от которого SEFE пытается избавиться разными способами. Нам просто приходится иметь дело с определенными фактами, независимо от того, конечно, что это то, с чем нужно как можно скорее покончить", — сообщил Штайнберг на своей странице в соцсети X.

Агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники на прошлой неделе сообщило, что компания SEFE (Securing Energy for Europe GmbH, ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ) в следующем месяце планирует начать закупки и транспортировать российский сжиженный природный газ в Индию.

Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы. В сентябре Германия объявила о национализации компании.

В июне правительство России разрешило поставки СПГ с "Ямала СПГ" SEFE сроком до конца 2024 года. В 2022 году правительство РФ также выдавало такое разрешение, но сроком на 90 дней. Это требовалось для продолжения поставок в Индию в рамках контракта с GM&T, которая после перехода под управление Германии попала под российские санкции.

Как сообщали СМИ, GM&T после разрешения правительства РФ в 2022 году все равно пропускала поставки, предназначавшиеся индийской GAIL. Значительная разница спотовых и долгосрочных цен позволяла GM&T заплатить GAIL неустойку за недопоставку и перепродать СПГ на спот-рынке, при этом все равно заработав.