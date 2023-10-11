МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Выпуск Россия должна в ближайшее десятилетие нарастить выпуск сжиженного природного газа (СПГ) в три раза, 100 миллионов тонн в год, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. QatarEnergy и TotalEnergies будут поставлять СПГ во Францию 27 лет

По словам президента, СПГ занимает важное место на мировом энергетическом рынке, а спрос на него может достичь 600 миллионов тонн в год.

"В то же время, конкуренция в этом сегменте, конечно, будет возрастать, уже заявлены проекты, которые позволят в ближайшие годы удвоить общую мощность производства. У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое — до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику", — сказал он.

Путин также призвал максимально ответственно отнестись к выполнению плана по развитию инфраструктуры экспорта российской нефти для расши рения поставок в страны Азиатско-тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.