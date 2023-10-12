МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Блокакда сектора Газа останется, пока ХАМАС не освободит похищенных израильтян, заявил глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац. "Жалкий шаг". В США резко высказались об Украине и Израиле

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой", — написал Кац в соцсети X.

Он назвал эту меру ответным "гуманитарным" шагом, призвав не "проповедовать мораль".

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергали план ООН, назвав его катастрофой.