ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.

"Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер", — написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, энергетическое сотрудничество — это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде. "Оно сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира”, — написал Си Цзиньпин.

"Глядя в будущее, Китай готов сотрудничать с Россией для построения партнерских отношений в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности", — отметил глава Китая.

Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и вносить вклад для создания глобального партнерства в области чистой энергетики.