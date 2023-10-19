ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с Китаем по всей цепочке создания стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

"Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", — сказал Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

Сечин также отметил, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.

Он также привел известную фразу писателя Лу Синя: "Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут".

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

По словам Сечина, новой вехой сотрудничества России и Китая могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики.

"Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности", — сказал он.

Сечин подчеркнул, что на фоне "ренессанса" атомной энергетики в мире перспективным направлением сотрудничества РФ и Китая видится совместная работа по сооружению энергоблоков в третьих странах.

Он напомнил, что сейчас между партнерами расширяется взаимодействие в атомной сфере, флагманом которого является АЭС "Тяньвань". Там в настоящий момент сооружаются два энергоблока по российскому проекту мощностью по 1200 мегаватт каждый. "Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, в провинции Ляонин строится АЭС "Сюйдапу", — добавил Сечин.

В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.