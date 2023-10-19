ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая суммарно за последние 5 лет вырос до 660 миллиардов долларов, более 75% экспорта в Китай в его структуре сейчас приходится на энергетику, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

"Если говорить о российской стороне, то на энергетику в структуре товарооборота приходится более 75% экспорта в Китай. Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется по всем направлениям. Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до 660 миллиардов долларов", — заявил Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

При этом только за первые 9 месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30% и составил 176,4 миллиарда долларов. А по итогам 2023 года он может превысить намеченную планку в 200 миллиардов долларов.

По словам Сечина, обе страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности.

"Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста", — отметил он.