МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Норвежская компания Equinor объявила о начале добычи нефти на месторождении Breidablikk в Северном море, сообщается в пресс-релизе компании. Saudi Aramco примет участие в разработке газового месторождения в Ираке

"Добыча на месторождении Breidablikk в Северном море началась 20 октября, на четыре месяца раньше запланированного срока и в рамках бюджета", — уточняется в сообщении.

Подводное месторождение, связанное с платформой Гране, содержит почти 200 миллионов баррелей извлекаемой нефти. Партнеры в разработке — Equinor (39%, оператор), Petoro (22,2%), Vår Energi (34,4%) и ConocoPhillips (4,4%).

Компания уточняет, что добычу на Breidablikk планировалось начать в первой половине 2024 года. Сейчас уже пробурено восемь скважин, бурение дополнительных скважин продолжится на месторождении до конца 2025 года. Ожидается, что на пике добычи на Breidablikk придется на 2024-2026 годы и составит 55-60 тысяч баррелей нефти ежедневно.

Компания также ожидает, что инвестиции в проект добычи на месторождении составят чуть более 21 миллиарда норвежских крон (1,9 миллиарда долларов).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.