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2023
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QatarEnergy и Eni договорились о поставках СПГ в Италию
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Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и итальянская Eni подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) — на поставку с 2026 года до... ПРАЙМ, 23.10.2023
энергетика, новости, газ, италия, катар, поставки спг
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 23 окт — ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и итальянская Eni подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) — на поставку с 2026 года до одного миллиона тонн в год СПГ из Катара в Италию сроком на 27 лет, говорится в пресс-релизе QatarEnergy, поступившем РИА Новости.
"В соответствии с соглашением до одного миллиона тонн СПГ будет поставляться на плавучую установку по хранению и регазификации на FSRU Italia, расположенную в порту Пьомбино в итальянском регионе Тоскана. Ожидается, что поставки СПГ начнутся в 2026 году сроком на 27 лет и будут осуществляться от совместного предприятия QatarEnergy и Eni, которое имеет долю в проекте расширения катарского месторождения газа North Field East", — отмечается в сообщении.
В этом году Катар запустил строительство новых установок по производству СПГ, чтобы к 2026 году увеличить его производство с нынешних 77 миллионов тонн до 126 миллионов.