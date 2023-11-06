ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя — ПРАЙМ. Вторая после повреждения газопровода Balticconnector поставка сжиженного природного газа (СПГ) от норвежской Equinor осуществлена в финский порт Инкоо, началась разгрузка, сообщает в понедельник финская государственная энергетическая компания Gasum. СМИ: Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector

"Gasum доставила партию сжиженного природного газа на плавучее регазификационное хранилище Инкоо. Груз прибыл в воскресенье, 5 ноября, и началась разгрузка", — говорится в сообщении.

Груз СПГ объемом около 400 ГВтч был поставлен давним партнером Gasum Equinor и доставлен из Норвегии, сообщает финская компания.

О первой поставке СПГ после повреждения Balticconnector между Финляндией и Эстонией сообщалось 17 октября, поставку также осуществил Equinor, но из США.

В течение зимнего сезона Gasum ожидает еще три слота СПГ, также терминал в Инкоо оснастят техническими средствами для перегрузки СПГ в меньшие суда для повышения гибкости транспортировки.

Gasum Oy — финская государственная энергетическая компания, работающая в Скандинавии. Gasum владеет 17 заводами по переработке биогаза в Финляндии и Швеции и является крупнейшим переработчиком биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы. Кроме того, Gasum продает ветрогенерацию и предоставляет различные услуги на энергетическом рынке.