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2023
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Китайская Sinopec и QatarEnergy подписали соглашение о поставках СПГ
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Китайская государственная фирма Sinopec подписала с QatarEnergy новое 27-летнее соглашение о поставках и покупке сжиженного природного газа. Об этом компании сообщили в субботу... ПРАЙМ, 06.11.2023
энергетика, новости, газ, китай, катар, поставки спг, sinopec, qatarenergy
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Китайская государственная фирма Sinopec подписала с QatarEnergy новое 27-летнее соглашение о поставках и покупке сжиженного природного газа. Об этом компании сообщили в субботу.
По условиям соглашения они будут сотрудничать на втором этапе North Field, государственного проекта по расширению производства СПГ, в районе арабских стран Залива. С этого проекта Sinopec будет получить 3 млн метрических тонн СПГ в год.
Кроме того, было подписано соглашение о партнерстве, по условиям которого QatarEnergy передаст Sinopec 5%-ную долю в совместном предприятии. Ему в проекте North Field South принадлежит производственная мощность, эквивалентная 6 млн тонн СПГ в год.
Сделка, заключенная на выставке China International Import Expo в Китае, стала третьим долгосрочным соглашением о поставках между Sinopec и Qatar Energy. Последняя является ведущим мировым поставщиком СПГ.