МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Китайская государственная фирма Sinopec подписала с QatarEnergy новое 27-летнее соглашение о поставках и покупке сжиженного природного газа. Об этом компании сообщили в субботу. Названы страны, которые смогут обеспечить глобальный спрос на СПГ

По условиям соглашения они будут сотрудничать на втором этапе North Field, государственного проекта по расширению производства СПГ, в районе арабских стран Залива. С этого проекта Sinopec будет получить 3 млн метрических тонн СПГ в год.

Кроме того, было подписано соглашение о партнерстве, по условиям которого QatarEnergy передаст Sinopec 5%-ную долю в совместном предприятии. Ему в проекте North Field South принадлежит производственная мощность, эквивалентная 6 млн тонн СПГ в год.

Сделка, заключенная на выставке China International Import Expo в Китае, стала третьим долгосрочным соглашением о поставках между Sinopec и Qatar Energy. Последняя является ведущим мировым поставщиком СПГ.