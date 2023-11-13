МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Данные о причастности Украины к происшествию на "Северных потоках" все больше появляются в различных докладах, расследованиях и публикациях в средствах массовой информации, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

"Украинские следы в этой диверсии (на Северных потоках), этого террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так", — ответил он журналистам на просьбу прокомментировать сообщение Washington Post.

Кроме того, Песков подчеркнул важность открытой публикации результатов атак трубопроводов. По его мнению, расследование диверсий нельзя замалчивать, а имена виновных нужно немедленно назвать.

"Мы очень внимательно с ними (расследованиями и публикациями о диверсии на "Северных потоках" — ред.) ознакомимся. Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему", — заявил пресс-секретарь журналистам.

Также Песков прокомментировал предположение, что Зеленский мог не знать о планировании теракта.

"Там (в публикации Washington Post) речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных (из силового блока)", — сказал он.

Ранее в субботу, 11 ноября, газета Washington Post сообщила, что 48-летний украинский полковник Червинский был "координаторов" взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Кроме того, издание отметило, что полковник докладывал о своих действиях высокопоставленным украинским чиновникам.