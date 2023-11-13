БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. В Еврокомиссии изучают требование Венгрии о запуске процедуры нарушения против Болгарии из-за повышения платы за транзит газа РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. В Венгрии раскрыли, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

Десятого ноября венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии, а также, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру.

"Мы можем подтвердить, что получили письмо от Венгрии, рассматриваем его, согласно процедуре", — сказал представитель ЕК.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.