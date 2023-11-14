Эксперты: рост экспорта СПГ из России связан с окончанием ремонтов на заводах
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, рост связан с окончанием плановых ремонтов на заводах, таким мнением поделились опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler сообщила, что экспорт СПГ из России в октябре достиг максимума в этом году в 2,98 миллиона тонн. При этом в годовом выражении поставки снизились почти на 5%. За десять месяцев РФ экспортировала 26,18 миллиона тонн СПГ, что на 3,8% ниже, чем годом ранее.
"Закончились плановые ремонты. Заводы вышли на свой обычный режим производства и отгрузки СПГ, может быть, даже с небольшим превышением к проектной мощности", — объяснил причины роста экспорта СПГ из России замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Аналогичного мнения придерживается и аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, экспорт восстановился после летних ремонтов на заводах "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". "Также отметим высокую дискретность экспорта СПГ: увеличения числа партий буквально на 1-2 может заметно увеличить показатель за месяц, из-за чего в случае СПГ месячная динамика экспорта менее показательна, чем, например, в случае трубопроводного экспорта", — добавил собеседник агентства.
С ними согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Однако он считает, что еще одной причиной может быть стремление стран Евросоюза сформировать запасы в преддверии возможных санкционных ограничений в отношении российского СПГ — в рамках двенадцатого или последующего пакета санкций.
Среди крупнейших импортеров российского СПГ на Востоке эксперты выделяют Японию и Китай, на Западе — Испанию, Бельгию и Францию. Они также отметили высокую долю поставок в Японию за октябрь. "Япония имеет самый крупный портфель долгосрочных контрактов на закупку российского СПГ в рамках проекта "Сахалин-2", — пояснил Гривач.
По оценкам собеседников агентства, за 2023 год экспорт СПГ может быть немного меньше прошлогодних 32,5 миллиона тонн.
https://1prime.ru/gas/20231114/842266914.html