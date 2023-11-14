МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, рост связан с окончанием плановых ремонтов на заводах, таким мнением поделились опрошенные РИА Новости эксперты. Бей своих. США обнаружили слабое звено российского СПГ

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler сообщила, что экспорт СПГ из России в октябре достиг максимума в этом году в 2,98 миллиона тонн. При этом в годовом выражении поставки снизились почти на 5%. За десять месяцев РФ экспортировала 26,18 миллиона тонн СПГ, что на 3,8% ниже, чем годом ранее.

"Закончились плановые ремонты. Заводы вышли на свой обычный режим производства и отгрузки СПГ, может быть, даже с небольшим превышением к проектной мощности", — объяснил причины роста экспорта СПГ из России замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, экспорт восстановился после летних ремонтов на заводах "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". "Также отметим высокую дискретность экспорта СПГ: увеличения числа партий буквально на 1-2 может заметно увеличить показатель за месяц, из-за чего в случае СПГ месячная динамика экспорта менее показательна, чем, например, в случае трубопроводного экспорта", — добавил собеседник агентства. Стало известно, почему США хотят остановить работу проекта "Арктик СПГ — 2"

С ними согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Однако он считает, что еще одной причиной может быть стремление стран Евросоюза сформировать запасы в преддверии возможных санкционных ограничений в отношении российского СПГ — в рамках двенадцатого или последующего пакета санкций.

Среди крупнейших импортеров российского СПГ на Востоке эксперты выделяют Японию и Китай, на Западе — Испанию, Бельгию и Францию. Они также отметили высокую долю поставок в Японию за октябрь. "Япония имеет самый крупный портфель долгосрочных контрактов на закупку российского СПГ в рамках проекта "Сахалин-2", — пояснил Гривач.

По оценкам собеседников агентства, за 2023 год экспорт СПГ может быть немного меньше прошлогодних 32,5 миллиона тонн.