ПРАГА, 23 ноя — ПРАЙМ. Чехия подписала соглашение об аренде части строящегося СПГ-терминала в городе Стаде под Гамбургом (на севере Германии), мощность арендованной части составит два миллиарда кубометров газа в год, сообщило издание Idnes со ссылкой на премьера Петра Фиалу. Нигерия начнет поставлять СПГ в Германию

"Энергохолдинг CEZ подписал с оператором строящегося СПГ-терминала в Стаде 15-летнее соглашение об аренде части мощностей с возможностью дальнейшего продления аренды до 25 лет. Терминал, расположенный на суше, должен быть готов в 2027 году, Чехия будет получать два миллиарда кубометров газа в год, что составляет более 25% ее годовых потребностей. В настоящее время холдинг CEZ от имени Чехии арендует часть плавучего СПГ-терминала в Нидерландах, где его доля составляет три миллиарда кубометров газа в год", — сообщило издание.

По словам Фиалы, таким образом сделан еще один шаг для обеспечения энергетической безопасности республики.

Общая мощность СПГ-терминала в Стаде составляет 13,3 миллиарда кубометров газа. В дальнейшем, как сообщил изданию представитель CEZ, терминал может быть переоборудован для импорта и переработки климатически нейтрального аммиака, который, в свою очередь, может быть использован для производства экологически чистого водорода.

Строительство СПГ-терминала ведет немецкая фирма Hanseatic Energy Hub.