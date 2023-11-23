ДАМАСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Расположенная на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. Захарова объяснила отношение США к госпереворотам

По его словам, четыре ракеты, вероятно, запустили по базе из окрестностей города Дейр-эз-Зор.

"Обстрел привел к тому, что столб дыма поднимается с южной стороны месторождения", — сообщил он.

Ответственность за обстрел взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака", которое включает в себя шиитские вооруженные формирования.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

Американские военные базы в Сирии и Ираке подвергаются обстрелам с 23 октября. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, за нападением на объекты стоят "поддерживаемые Ираном группировки".