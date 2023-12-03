МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство в 2023 году увеличит финансирование на развитие газовых заправок в семи регионах на более чем 300 миллионов рублей, следует из соответствующего распоряжения. Эксперт рассказал о бесполезных опциях автомобиля

"Ряд регионов получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – одного из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 300 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Согласно распоряжению, в распределение субсидий бюджетам российских субъектов на развитие заправочной инфраструктуры компримированным газом на 2023 год вносятся изменения.

Субсидии будут направлены семи регионам, причем в шесть из них, согласно закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в текущем году не планировалось направлять такое финансирование вовсе. Это Кемеровская (в 2023 году получит 28,4 миллиона), Омская (128,2 миллиона), Самарская (23 миллиона), Свердловская (25,2 миллиона) и Ярославская области (52,6 миллиона), а также город Севастополь (34,2 миллиона).

Также в список попала Республика Татарстан, куда первоначально планировалось направить 43,2 миллиона, а теперь – почти 60 миллионов.

Средства получат организации и индивидуальные предприниматели на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, лёгкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники, говорится в пресс-релизе.

Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведётся в рамках государственной программы "Развитие энергетики".