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Нидерланды вновь начали закупать российский СПГ, сообщили СМИ
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Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны... ПРАЙМ, 10.12.2023
энергетика, новости, газ, нидерланды, россия, поставки спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.
Министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен в апреле заявил, что правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году и добивается расторжения ранее существовавших контрактов.
После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30%, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.
Однако уже в сентябре Нидерланды вновь начали импортировать российский газ: за тот месяц было приобретено 211,5 миллиона кубометров топлива на 109 миллионов евро.
На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов.