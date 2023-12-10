МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны. Эксперт раскрыл причину роста закупок российского СПГ в Европе

Министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен в апреле заявил, что правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году и добивается расторжения ранее существовавших контрактов.

После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30%, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.

Однако уже в сентябре Нидерланды вновь начали импортировать российский газ: за тот месяц было приобретено 211,5 миллиона кубометров топлива на 109 миллионов евро.

На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов.