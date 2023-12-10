БЕЛГРАД, 10 дек — ПРАЙМ. Президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Азербайджана Ильхам Алиев, глава МИД Сербии Ивица Дачич, а также глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре открыли в сербском городе Ниш в воскресенье соединительный трубопровод для поставок газа из Азербайджана, а в будущем и сжиженного природного газа (СПГ) из Греции. Президент Сербии рассказал об отношениях с Белоруссией

Ранее Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила интерконнектор между Болгарией в Сербией позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и греческих СПГ-терминалов. Белград и Баку затем подписали договор о поставках 400 миллионов кубометров газа в год до 2026 года, затем объемы по соглашению можно будет увеличить втрое.

По словам Жофре, трубопровод имеет стратегическое значение для Сербии и ЕС.

"Мы отмечаем увеличение доли газа в общем энергетическом пакете, чтобы были уменьшены факторы загрязнения, такие как уголь, сделан переход к природному газу, декарбонизации экономики согласно ЕС. Евросоюз решительно поддержал этот проект для диверсификации источников снабжения Сербии и действительно, тем самым окончена полная зависимость от российского газа, потому что нам нужны надежные партнеры и поставщики", — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что со временем построенный газопровод сможет обеспечить 100% потребностей в природном газе Сербии.

"Что касается нашего сотрудничества с… (Азербайджаном)… спасибо вам за то, что мы за исключительно короткое время успели договориться обо всех деталях поставок газа, и что в будущем сможем получить дополнительные объемы газа из этой страны через Болгарию. Этот газопровод обеспечит нам и связь с СПГ-терминалом в Греции, в Александруполисе. Страны, которые показали себя наиболее стойкими в этот энергетический кризис — те, что имели различные источники снабжения", — сказала Джедович-Ханданович. В Сербии заявили о популярности сырков "Коровка из Кореновки"

Она также отметила, что данный проект обеспечивает страну дополнительным источником топлива, наряду с "Балканским потоком", который был завершен в разгар пандемии и исключительно важен для снабжения страны из российских источников.

Вучич и Радев открыли строительство соединительного газопровода на болгарской территории 1 февраля. Интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров (всего 170 километров) стоил Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. На его трассе в Сербии находятся четыре газоизмерительные станции и одна большая газораспределительная станция на юге страны.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".

Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме до 700 миллионов кубометров. Вучич заявлял, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии.

Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.